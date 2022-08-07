رئيس أوسيتيا الجنوبية: بلادنا ستبني مستقبلها مع روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس آلان جاجلويف، رئيس أوسيتيا الجنوبية أن بلاده ستبني مستقبلها مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس أوسيتيا الجنوبية: نتطلع إلى الغد بفضل روسيا وأنتم جميعا ترون كيف تتم اعادة إعمار جمهوريتنا، وهناك ثقة، وهناك قوة وسنبني غدنا مع روسيا.

وقارن رئيس أوسيتيا الجنوبية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف إلى حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بأحداث عام 2008 في أوسيتيا الجنوبية.

وأكد رئيس أوسيتيا الجنوبية على أنه هناك، معا، جنودنا يدافعون عن الحقيقة والعدالة والتاريخ المشترك الذي لدينا والذي نقدره.