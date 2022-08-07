حكاية كُتّاب الشيخ شحاتة بقرية منذر حيان بلد العلم والعلماء بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

في قرية صغيرة بمحافظة الشرقية، تخرج الآلاف من حفظة القرآن الكريم بعد أن تتلمذوا على يد الشيخ شحاته محمد على، الملقب بشيبه "الحصرى"، والذى ظل كتابه فى قرية "منذر حيان " التابعة لمركز ههيا، علامة بارزة في تحفيظ كتاب الله على مدار 50 عاما،حتى بعد وفاته.

و الشيخ "شحاتة" رحمه الله توفى والده فى سن صغير وكان قد حفظ نصف القرآن على يد ثم أكمل باقى القرآن على يد شقيقه الأكبر،و أجاز القراءات العشر الصغرى الكبرى فى سن صغيرة، وأفنى حياته كلها فى تعليم القرآن، وله تلاميذ من كافة دول العالم، وكان يبغى من ذلك رسالة وليس ربح مادي.

قال محمد شحاتة، نجل العالم الفقيد، إنه ينتمى لعائلة من حفظة القرآن الكريم، فجده كان محفظ، وعلم والده حفظ القرآن لكنه توفى وهو فى سن صغيره، فتولى تربيته عمه الأكبر الشيخ توفيق والذى أسسه فى علوم القرآن إلى أن أتمه فى سن صغيرا، مضيفا أنه وهب حياته لتعليم وترتيل القرآن لم يسعى لتحقيق مكاسب مادية من هذا العلم، وأن لديه 6 شقيقات بنات وولد غيرهم كلهم من حفظة القرآن الكريم ويعلمون الطلاب والطالبات القراءة والكتابة للأميين وكذلك القرآن.

وعن آخر أيام الشيخ الراحل، كان فى سفر للقاهرة، وعاد للمنزل فى قريته، وطلب أن يظل فى غرفته وحده فى خلوة يقرأ القرآن ويصلي ولا يتحدث لأحد إلا قليلا، زاره الطبيب فى المنزل وكتب له علاج، قبل وفاته بثلاثة أيام، وظل فى خلوته بالرغم من مرضه حتى توفى فجر الجمعة فى شهر ديسمبر 2020 ، عن عمر يناهز 66، وقرأ فى عزاء لكبار قراء القرآن الكريم من بينهم الشيخ عبد الفتاح الطاروطى.

وتابع محمود توفيق، نجل شقيق الشيخ، بأن عمه رحمه الله كان رمز وعلم لقرية منذر حيان ومحافظة الشرقية، حفظ القرآن فى سن صغير وخرج أجيال، ووالده رحمه الله كان محفظ للقران الكريم، فتحفيظ القرآن لم ينقطع من بيت الشيخ شحاتة فوالده كان محفظ وهو واصل الرسالة، وكان على خلق ويحسن للفقراء والأطفال الأيتام والأرامل، وأن عمه ا شارك فى التحكيم بمسابقات: "الروضات القرآنية - وأحسن الأصوات – و المؤذن والمبتهل والمواهب القرآنية ومسابقة الهيئات القرآنية الدولية"، وقام بالتحكيم فى كبرى المسابقات الرسمية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشباب والرياضة وكثير من الجهات الأخرى، ولديه دارًا ومركزًا للدراسات القرآنية لتحفيظ القرآن الكريم والتجويد والقراءات بترخيص من الأزهر الشريف برقم سجل /305 لعام1980م وختم على يديه القرآن الكريم الآلاف من الطلبة والطالبات، ولديه عدد من المؤلفات والإصدارات منها سجل ختمة مرتلة برواية حفص عن عاصم ألف فى علم التجويد كتاب (هدى الرحمن) ومختصر كتاب (هدى الرحمن) ورسائل مختصرة فى القراءات العشر الصغرى.



اسماء حفظة القران من ابناء الكتاب على مراحل مختلفة



اطفال الكتاب



اطفال داخل الكتاب لحفظ القران الكريم



اطفال فى الرابعة من العمر يحفظن القران داخل الكتاب



الشيخ شحاتة محمد على



الشيخ محمود توفيف ابن شقيق الشيخ شحاتة



الطالبات داخل الكتاب



الطفل عبد الله خالد 11 عام وحفظ القران على يد الشيخ شحاتة وختمه 5 مرات



الطفل عبد الله خالد 11 عام وحفظ القران على يد الشيخ شحاتة وختمه 5 مرات_1



القارئ والعالم الشيخ شحاتة محمد على



المهندس أحمد صبرى من طلاب الشيخ



طالبات يحفظن القران بكتاب الشيخ شحاتة



عبد الله محمد الشبراوى معلم لغة عربية حفظ القران على يد الشيخ



فارس الصاوى من ابناء قرية منذر حيان



محمد شحاتة نجل الشيخ