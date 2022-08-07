توقعات حركة سوق الذهب عالميا ومحليًا هذا الأسبوع

كتب - إسلام سعيد

توقع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار التذبذب في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع وذلك مع التغيرات المستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد تجاوز السعر مستوى 1800 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى 1776 دولار وإغلاق السوق عند هذا السعر، مشيرا إلى أن السعر في السوق المصري متأثر بقوة أيضا بحركة الدولار في البنوك.

وعن سبب صعود الذهب ثم هبوطه، أرجح "ميلاد" ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي ، بما دفع الأسواق الي حالة من التخبط ثم جاء تقرير الوظائف الزراعية في أمريكيا بشكل إيجابي وهو ما تسبب في هبوط الذهب.

وكان سوق الذهب أغلق على الأسعار التالية، عيار 18 سجل 914 جنيها وعيار 21 سجل 1066 جنيها وعيار 24 سجل 1218 جنيها والجنيه الذهب 8528 جنيها