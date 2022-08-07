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تنفيذ 4325 مشروعا جديدا بالبحيرة خلال 4 سنوات بتكلفة 80 مليار جنيه

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:51 م
تنفيذ 4325 مشروعا جديدا بالبحيرة خلال 4 سنوات بتكلفة 80 مليار جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة . 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين .
 
وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت تنفيذ 4325  مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار  و500 مليون جنيه، مشيرا الى الإنتهاء من 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61%، و جاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 39% .
 
 
 
 
 

 


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