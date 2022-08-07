تنفيذ 4325 مشروعا جديدا بالبحيرة خلال 4 سنوات بتكلفة 80 مليار جنيه

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين .

وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنيه، مشيرا الى الإنتهاء من 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61%، و جاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 39% .