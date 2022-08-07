تنفيذ 157 مشروعا جديدا لمياه الشرب بالبحيرة بتكلفة 13مليار جنيه

وأضاف أن جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوى، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة وذلك إتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصةً فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ 157 مشروعا جديدا بإجمالي تكلفة تجاوزت 13 مليار جنيه، مشيرا أن المشروعات الجديدة بلغت تكلفتها 9.5 مليار جنيه صرف صحي ، 6.3 مليار جنيه مياه شرب وجاري العمل بـ 80 مشروع منهم 73 مشروع صرف صحي و 7 مشاريع مياه شرب.