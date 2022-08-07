اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الكليات 2022.. هل يوجد تغيير بالتنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد؟

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:07 م
تنسيق الكليات 2022.. هل يوجد تغيير بالتنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد؟ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.
 
وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، تشمل كافة الأشكال التوضيحية(  قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- فيديو  توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة،  وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، وكذلك طلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل يسر.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة .
 
ومن بين الأسئلة هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟
 
وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.
 

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق 2022

تنسيق الكليات 2022

موعد تنسيق الجامعات

موعد تنسيق 2022

موعد المرحلة الأولى للتنسيق

مراحل تنسيق الجامعات

مراحل التنسيق 2022

مواعيد التنسيق 2022

كليات المرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى للتنسيق

نتائج تنسيق الجامعات 2022

جدول تنسيق الجامعات 2022

خريطة تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الكليات

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار مصر

كلية التجارة



الموضوعات المتعلقة

دينا عبد العليم تكتب: لطلاب الثانوية العامة.. الأحلام تتحقق بالجهاد لا بالمجموع ومكتب التنسيق ولا الظروف .. الحلم لا يمكن أن يضيع طالما تمسكتم به ولم تتوقفوا يوما عن السعى لبلوغه

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:51 م

تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تنتظر استلام نتيجة الثانوية العامة.. مكتب التنسيق يبدأ فى عمل شرائح المجموع.. إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق خلال أيام.. و160 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 م

تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:24 ص

تنسيق الكليات 2022.. 160 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:41 ص

تنسيق الكليات 2022.. تعرف على برنامج الأسواق والمنشآت المالية بتجارة حلوان

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:07 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة