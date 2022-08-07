تنسيق الكليات 2022.. ما هى أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟

وحددت وزارة التعليم العالى، أنه يمكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى من خلال الآتى:-

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وشددت وزارة التعليم العالى، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة- فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) والتي تيسر على الطلاب إتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يسر خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إعلان الوزارة عن المواعيد المحددة لتنسيق كل شهادة وكل مرحلة من مراحل التنسيق.