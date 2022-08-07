اليوم السابع
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تقارير إعلامية: إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:21 م
تقارير إعلامية: إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت تقارير إعلامية، أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكانت قناة "إكسترا نيوز"، قد ذكرت في خبر عاجل: "مسئول فلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش".

 

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