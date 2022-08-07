تقارير إعلامية: إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار

كتب محمد عبد العظيم

أفادت تقارير إعلامية، أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكانت قناة "إكسترا نيوز"، قد ذكرت في خبر عاجل: "مسئول فلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش".