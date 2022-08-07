تفاصيل رصف شوارع جديدة بمدينة العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تتواصل فى مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال رصف جديدة لعدد من شوارعها، وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، التابعة لمنطقة تعمير سيناء، أحد الأجهزة التنفيذية للجهاز المركزى للتعمير، إنه يتواصل العمل فى رصف شارع الخزان أحد الشوارع العرضية الرئيسية داخل مدينة العريش، هو شارع مزدوج بـ3 حارات فى اتجاهين وأرصفة وإنارة على الجانبين بطول كيلو ونصف.

وأضاف أنه بدأ العمل فى شارع استكشافى مجاور له، وتم تطويره وعمله بنفس العروض، إضافة لشارع العشرينى الرابط بينهم، يجرى عمله بالكامل، وشارع مدرسة الجولف تم الانتهاء من تطويره ورصفه ودخوله الخدمة.

وتابع أنه يجرى العمل فى تطوير شارع المطار من اول شارع الفاتح حتى ديوان المحافظة واستكماله حتى الربط مع الشارع الدائرى الجديد لربط شمال وجنوب سيناء .

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أنه تم سابقا الانتهاء من عمل 5 ميادين فى مدينة العريش، وهى ميدان الساعة وميدان القاهرة وميدان الشهداء وميدان النصر وميدان الرفاعى، وتم افتتاحهم.

وتابع أن هذه الأعمال هى جزء من سلسلة أعمال ومشروعات ضخمة ينفذها جهاز تعمير سيناء فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتا إلى أن ما يجرى على أرض سيناء هو رسالة من الدولة أنها تقوم وتبذل اقصى جهد فى خطوات التنمية والتعمير .



العمل فى وصف شوارع



انطلاق اعمال الرصف



سير العمل فى تجهيز احد الشوارع