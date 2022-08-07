تشييع جثمان 3 أشخاص من أسرة واحدة في الدقهلية لقوا مصرعهم في حادث.. صور

فريق المحافظات

شيع أهالي قرية جوجر التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثامين زوجين وابنتهما، بعدما لقوا مصرعهم، في حادث أثناء عودتهم من مدينة شرم الشيخ أمس، بينما أصيبت ابنتيهما الأخريين.

واتشحت القرية بالسواد، وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، وانهارت أسر الضحايا، خاصة وأن الزوجين من عائلة واحدة، وكانا يعيشان في انجلترا، وحضرا لمصر رفقة بناتهما لقضاء الإجازة بمصر لمدة أيام، وذهبا لشرم الشيخ وفي طريق عودتهما لمسقط رأسهما بالقرية انقلبت بهما السيارة، ولقى 3 منهم مصرعهم.

كان مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بنزلة الـ 30 بيت بأبورديس، مما أدى إلى وفاة 3 في الحال وإصابة طفلتان آخرتان، وتم نقل الجثث إلى مستشفى أبورديس المركزي.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، والفحص تبين أن المتوفين هم الدكتور محمود فادي ذكي سلامة، 42 عامًا، وشيرين عبد رب النبي المكاوي 39 عامًا، وجودي محمود سلامة 11 سنة، بينما أصيبت جنى محمود سلامة 15 عامًا، بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، ويسرا محمود سلامة 3 سنوات، وأخطرت النيابة العامة برأس سدر لتتولى التحقيق.