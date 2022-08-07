تسجيل دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .