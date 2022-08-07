تجهيز وتشغيل 8 أسرة جديدة لمرضى الرعايات المركزة بالمجمع الطبي في طنطا

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية على تشغيل قاعة جديدة لمرضى الرعايات الحرجة بقوة 8 أسرة إضافية بمستشفى المجمع الطبى بطنطا.

وأضاف أن الفرع خلال عام نجح فى تشغيل 29 سرير رعاية مركزة بالمجمع الطبى، حيث تم تشغيل الرعاية العامة بقوة 6 أسرة ورعاية مرضى القلب بقوة 5 أسرة، رعاية متوسطة بقوة 3 أسرة، بالإضافة إلى رعاية العزل بسعة 7 أسرة وتجهيز وتشغيل القاعة الجديدة بقوة 8 أسرة إضافية.

وأشار إلى أنه من المقرر تشغيل 6 أسرة إضافية لمرضى الرعايات بنهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى استحداث رعاية لمرضى جراحة القلب والصدر بقوة 4 أسرة ورعاية مرضى القسطرة القلبية بقوة 4 أسرة جديدة حيث تم انتهاء أعمال التطوير وتجهيز الرعايات بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة.

يأتى هذا فى إطار خطة الفرع للانتهاء من مشاريع التطوير القائمة بما يخدم مصالح المرضى وتوفير أسرة لمرضى الرعايات للقضاء نهائيا على قوائم الانتظار بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.