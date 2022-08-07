وقالت المصادر، لمجلة (بولتيكو) الأمريكية، إن التجديد المخطط له يأتي في أعقاب مداولات مكثفة بين مسؤولي الإدارة الأمريكية حول مستقبل إعلان الطوارئ، موضحين أنه بموجب التمديد المقترح، ستواصل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على التدابير إلى ما بعد انتخابات نوفمبر وربما إلى أوائل عام 2023؛ مما يدفع الولايات المتحدة إلى عامها التقويمي الرابع في ظل حالة طوارئ صحية عامة بسبب "كورونا".



وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية "كوفيد لم ينته بعد ولا الوباء، ليس من المنطقي رفع الطوارئ في ضوء ما نراه على الأرض".