الولايات المتحدة وجزر سليمان تبحثان العلاقات الثنائية

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بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ورئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات.



وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء جزر سليمان في عاصمة جزر سليمان "هونيارا"، حيث تطرقا إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومن بينها توفير اللقاحات المضادة لكورونا وتعزيز الجهود للتخلص من الذخائر غير المنفجرة، والتي تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.



كما بحث الجانبان سبل الحد من الفقر وتعزيز المرونة المناخية وزيادة الاستثمار السياحي، وناقشا التطورات التي تؤثر على الأمن الإقليمي والعالمي.



ومن جهتها، سلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكي الضوء على التطورات الأخيرة في عملية فتح السفارة الأمريكية لدى هونيارا.



جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في هونيارا كانت قد أغلقت أبوابها عام 1993، وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأمريكية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.