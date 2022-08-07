اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتهما 35 تذكرة هيروين بالشرقية

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:12 ص
المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتهما 35 تذكرة هيروين بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 10آلاف جنيه، لادانتها فى القضية رقم4980 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، حيازة مواد مخدرة "الهيروين". 

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 30 من شهر أبريل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مامور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات عن  قيام"ع ال م " ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة عقار الهيروين.

عقب تقنين الاجراءت اللازمة واذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث القسم، من ضبط المتهمة بحوزتها 35 تذكرة  من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالة المتهمة محبوسة إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

 

 

 


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