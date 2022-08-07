المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتهما 35 تذكرة هيروين بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 30 من شهر أبريل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مامور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات عن قيام"ع ال م " ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة عقار الهيروين.

عقب تقنين الاجراءت اللازمة واذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث القسم، من ضبط المتهمة بحوزتها 35 تذكرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالة المتهمة محبوسة إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.