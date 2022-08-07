اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات الروسية تعلن تدمير ترسانة ضخمة من الذخائر التي قدمها الناتو لأوكرانيا

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:03 م
القوات الروسية تعلن تدمير ترسانة ضخمة من الذخائر التي قدمها الناتو لأوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخائر التي قدمها الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الأحد/- "إن القوات الروسية دمرت في منطقة ميكولايف ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة التي حصل عليها الجيش الأوكراني من حلف الناتو".
وأضاف البيان أن الجيش الروسي قصف ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي بالقرب من بيريستكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلاً عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، في 173 منطقة أخرى.


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