العثور على جثمان طفل تغيب عن منزله منذ 5 أيام وجارى البحث عن أسباب الوفاة

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالي 5 أيام، وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وجارى التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الجمعة الماضية، وقوع مشاجرة بين أولاد العمومة بالأسلحة التارية، وذلك لخلافات بينهم على قطعة أرض بين قريتي الحلة والدير على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة ثالث بطلق ناري، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بين الحلة والدير فى عزبة رزق على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع كل من "سيد.أ.ر" 62 سنة مقيم بقرية الدير، و"على.م.ع" 35 سنة مقيم بقرية الدير، وإصابة "رزق.م.ع" 38 سنة، وتم جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمهما لذويهما والتصريح بالدفن، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهمين الأساسيين فى إطلاق النيران وعدد من طرفي المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.