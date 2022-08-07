السجن 5 سنوات لمحام زور أوراق تقنين قطعة أرض مقابل 400 ألف جنيه بمطروح

مطروح -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي، والمستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار سامح عبد الوهاب السيد، بالسجن 5 سنوات للمتهم " ا.ف.ح"، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 5926 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية منسوبة صدورها لمجلس مدينة مطروح.

وتبين من التحقيقات بأن المتهم " ا.ف ح " محام قام بالاتفاق من الشاهد الاول " م.ا.ش" صاحب بيع بقالة جافة علي تقنين قطعة أرض خاصة به في نطاق محافظة مطروح وقدم له صور ضوئية لقسائم سداد ورسم كوركي إرسالها له المتهم منسوب صدورها لمجلس مدينة مطروح بما يفيد سيره في الاجرءات الازمة للتقنين وتحصل المتهم علي مبلغ 400 الف جنية إلا أنه تبين أن جميع الأوراق مزوره وغير صادرة من مجلس مدينة مطروح وان تلك المستندات عليها أختام مقلدة وأنها علي درجة من الاتقان مما ينخدع بها الشخص العادي وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالته المتهم الي محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها علي المتهم.