الرئاسي اليمني: نحرص على تعزيز استقلالية القضاء لتحقيق العدالة

أ ش أ

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.



وقال العليمي - خلال اجتماعه الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الأحد يمينها القانونية، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية - "إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة" ، مهنئا نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، لافتا إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى الأمامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.



وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.. مشدداً على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وأنشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.



وأكد في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية، معرباً عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الأجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.



ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي - خلال الاجتماع - الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية، كما وجه بتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.



وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا قد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأحد.