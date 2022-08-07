اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الدفاع السويدية" تعلن انضمامها لبرنامج لتدريب الجنود الأوكرانيين

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:00 م
"الدفاع السويدية" تعلن انضمامها لبرنامج لتدريب الجنود الأوكرانيين أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع السويدية أنها ستشارك في البرنامج الذي تقوده المملكة المتحدة لتدريب الجنود الأوكرانيين.


وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز)، اليوم /الأحد/ - أنها بذلك ستنضم إلى القائمة المدرج عليها الدول المشاركة في منح تدريبات للجنود الأوكرانيين.


وأعرب وزير الدفاع البريطاني بين والاس عن سعادته بانضمام السويد للبرنامج إلى جانب كندا وهولندا. 


ويدرب البرنامج، الذي تقوده المملكة المتحدة، ما يصل إلى 10 آلاف مجند جديد لعدة أسابيع، حيث تم نشر نحو 1050 فردا من القوات المسلحة البريطانية لإدارته في أربعة مواقع لوزارة الدفاع غير معلن عنها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.


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