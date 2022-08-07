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الخارجية تعرب عن إدانتها لاقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك

الأحد، 07 أغسطس 2022 08:32 م
الخارجية تعرب عن إدانتها لاقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن بالغ الإدانة لقيام عدد من المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك، فيما يُعد انتهاكًا لقدسيته واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا للوضع القائم الذي يُعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا.

 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي على أن مثل تلك الأعمال تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع، مطالِبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين، وبضرورة وقف أية أعمال استفزازية، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.

 

 

 


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