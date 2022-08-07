"الحكيم" يدعو لضرورة إبعاد مؤسسات الدولة العراقية عن اختلافات القوى السياسية

كتب: أحمد جمعة

استقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، بمكتبه في بغداد، رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، وناقش معه في تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي، مبينا أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية.

جدد "الحكيم" الإشارة إلى ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل، وقال الحكيم إن الوفرة المالية حدث عرضي لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية.

شدد الحكيم على الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظات ، كما أكد أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد ، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف، داعيا الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله، مشددا على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية.