التعليم توجه باتخاذ إجراءات قانونية تجاه مخالفات امتحان الدبلومات الفنية دور ثان

كتب ـ محمود طه حسين

أدى اليوم (29571) طالبا وطالبة الامتحانات في (447) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (117) مادة امتحانية (107 مواد فترة أولى – 10 مواد فترة ثانية).

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وتابع الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات "رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات، كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وأطمأن بعدم تسجيل أية حالات إشتباه اصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.