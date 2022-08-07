التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة مصرع عامل داخل مصنع فى منطقة الساحل

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة حول واقعة مصرع عامل داخل مصنع فى منطقة الساحل عقب سقوط مكبس حديدى عليه أثناء عمله، أن المكبس الحديدى سقط عليه بسبب انفصال الرابط الحديدى الممسك بالمكبس بسبب عدم متابعة تنفيذ اعمال الصيانة، وأنه لا يوجد شبه جنائية فى الواقعة.

وكانت مناظرة النيابة العامة، كشفت أن الوفاة حدثت نتيجة كسور فى جمجمة الراس مما أدى إلى حدوث نزيف داخلى، الأمر الذى أدى إلى وفاته فى الحال قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل تلقت بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدى على أحد العمال ووفاته فى الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بنقل جثة العامل إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبى عليه.