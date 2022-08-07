اعرف شروط الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 8/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022.

شروط القيد:

. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.

. احضار عدد (4) صور شخصية.

. احضار أصل وصورتين من:

* شهادة ميلاد كمبيوتر.

* صورة البطاقة.

* شهادة التخرج.

* شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية.

* شهادة الدبلوم المهنية في التربية.

* شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.

. دوسيه بلاستيك.

لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.