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اعرف شروط الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:00 ص
اعرف شروط الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 8/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022.
 
شروط القيد:
 
. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.
. احضار عدد (4) صور شخصية.
. احضار أصل وصورتين من:
* شهادة ميلاد كمبيوتر.
* صورة البطاقة.
* شهادة التخرج.
* شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية.
* شهادة الدبلوم المهنية في التربية.
* شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.
. دوسيه بلاستيك.
 
لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.
 
 
 

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