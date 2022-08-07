اعرف شروط الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 8/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022.
شروط القيد:
. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.
. احضار عدد (4) صور شخصية.
. احضار أصل وصورتين من:
* شهادة ميلاد كمبيوتر.
* صورة البطاقة.
* شهادة التخرج.
* شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية.
* شهادة الدبلوم المهنية في التربية.
* شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.
. دوسيه بلاستيك.
لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.
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