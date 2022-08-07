اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 09:09 م
أكرم القصاص
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استطلاع: قرابة 70% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتراجع

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:00 م
استطلاع: قرابة 70% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتراجع الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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كشف استطلاع رأي اليوم الأحد أن ما يقرب من 70% من الأمريكيين المستطلع آرائهم يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتدهور.


ووفقا لاستطلاع شركة إبسو المختصة في أبحاث السوق العالمية والرأي العام، فإن 69% من المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يتراجع مقارنة بـ 12% قالوا إنه يتحسن، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.


وأوضح الاستطلاع أن نحو 18% يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي ظل كما هو، مشيرا إلى أن 34% من المستطلعين يوافقون على سياسة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أسعار الغاز وتمثل زيادة بنسبة 7% عن استطلاع مماثل نشر في يونيو الماضي.


وأضاف الاستطلاع أن 75% من الجمهوريين المشاركين فيه قالوا إنهم متحمسون للغاية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، بينما وافق 68% من الديمقراطيين كذلك 49% من المستقلين.


أمريكا

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