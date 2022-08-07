إيقاف أعمال تخشيب وإزالة أسوار بدون ترخيص في قنا

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس القرية، إنه بمساعدة رجال الوحدة المحلية، ومعدات المجلس، نجحت في إزالة عدد من التعديات، التي رصدتها الوحدة المحلية، من أعمال تشوين وبناء أسوار، وأعمال تخشيب أعمدة وأسقف، دون اخذ التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية.

وتابع جيلاني، أن هناك متابعة مستمرة، لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والعمل على الإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأكد رئيس القرية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء، كما أنه جاري متابعة ورصد حالات التعديات، وعمل الإزالة الفورية لأي حالة تعد، مهيبا بالمواطنين بعدم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية.



