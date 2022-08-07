إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو بأسوان.. صور

أكد كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، أنه طبقاً لتعليمات المحافظ خلال زيارته للمدينة منتصف الشهر الماضى بسرعة إنهاء مشروع تطوير وتجميل المدخل الجنوبى لدراو فقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع فى وقت قياسى بطول 150 متر ليستكمل بعد ذلك المرحلة الثانية بطول 350 متر.

وأضاف رئيس مدينة دراو، فى بيان صحفى، أن المرحلة الأولى شملت إعادة تأهيل نافورة على شكل زهرة ودعمها بشبكة مياه وإضاءة بألوان متنوعة ومبهرة ، بجانب دهان المظلات ومقاعد الإنتظار والبلدورات ، مع تهذيب الأشجار والنخيل ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح كمال حلمى، بأن ذلك توازى مع إستكمال أعمال تطوير إزدواج طريق أسوان / القاهرة الزراعى وإنهاء مشكلة الهبوط فى الطريق حيث تم رصف مسافة 220 متر ، مع العمل على منع حركة عربات التوك توك فى الإتجاه المخالف .