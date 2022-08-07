اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو بأسوان.. صور

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:41 ص
إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو بأسوان.. صور مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان، أنه طبقاً لتعليمات المحافظ خلال زيارته للمدينة منتصف الشهر الماضى بسرعة إنهاء مشروع تطوير وتجميل المدخل الجنوبى لدراو فقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع فى وقت قياسى بطول 150 متر ليستكمل بعد ذلك المرحلة الثانية بطول 350 متر.

وأضاف رئيس مدينة دراو، فى بيان صحفى، أن المرحلة الأولى شملت إعادة تأهيل نافورة على شكل زهرة ودعمها بشبكة مياه وإضاءة بألوان متنوعة ومبهرة ، بجانب دهان المظلات ومقاعد الإنتظار والبلدورات ، مع تهذيب الأشجار والنخيل ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء.
وأوضح كمال حلمى، بأن ذلك توازى مع إستكمال أعمال تطوير إزدواج طريق أسوان / القاهرة الزراعى وإنهاء مشكلة الهبوط فى الطريق حيث تم رصف مسافة 220 متر ، مع العمل على منع حركة عربات التوك توك فى الإتجاه المخالف .
 
مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو (1)
مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو

 

مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو (2)
مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو

 

مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو (3)
مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو

 

مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو (4)
مشروع تطوير وتجميل مدخل مدينة دراو 

 


مدينة دراو

مشروعات تطوير

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

سائحون أجانب يحرصون على شراء "بطيخ" خلال جولتهم بسوق مدينة دراو.. فيديو

الإثنين، 23 مايو 2022 03:01 م

محافظ أسوان يوجه بإعادة تخطيط المدخل الجنوبى بمدينة دراو

السبت، 19 فبراير 2022 05:21 م

هنا سوق الجمال.. انتعاشة بيع وشراء الإبل بمدينة دراو بأسوان.. سفينة الصحراء يأتون من السودان فى رحلة تستغرق شهرين.. "العينة والباركود الأخضر" شرط سلامة دخول الجمل للأسواق.. أسعارها من 5 آلاف جنيه لـ30 ألف.. صور

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:30 م

السيد الإدريسى يتقدم "دورة المولد" بشوارع مدينة دراو في أسوان.. فيديو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة