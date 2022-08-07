إنتاج الذهب فى الصين يتجاوز 230 طنا بالنصف الأول من عام 2022 بزيادة 12.4%

كتب خالد إبراهيم

وصل حجم إنتاج الذهب فى الصين إلى 230.3 طن فى النصف الأول من العام الجارى 2022، بزيادة 12.4% على أساس سنوى، حسب جمعية الصين للذهب، وازداد حجم إنتاج المنتجات الذهبية المصنوعة من المواد الخام المحلية إلى 174.7 طن فى النصف الأول من العام الجارى، بزيادة 14.4 بالمائة على أساس سنوى، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

أما المنتجات المصنوعة من المواد الخام المستوردة فتوسع حجم إنتاجها بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوى ليصل إلى 55.6 طن، وفى فترة يناير - يونيو الماضيين، تقلص حجم استهلاك الذهب بـ 12.8 بالمائة ليصل إلى 476.8 طن، بحسب الجمعية.

وبلغ معدل الأسعار الفورية للذهب بنسبة نقاء 99.99 بالمائة أو أعلى، 389.6 يوان ( حوالى 57.8 دولار أمريكى ) لكل غرام، بزيادة 3.4 بالمائة على أساس سنوى.