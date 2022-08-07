إعلان حالة الطوارئ في إقليمين بجنوب شرق فرنسا بسبب العواصف

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية، في إقليمي "جارد" و"فوكلوز" جنوب شرق فرنسا، في حين تم إعلان 16 إقليما آخر في حالة الطوارئ الصفراء، بسبب العواصف.

وذكرت هيئة الارصاد - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - أن منطقة الجنوب في البلاد ستشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة لكن على مدار ساعات القليلة القادمة، ستهطل أمطار غالبا ما تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

وأوضحت هيئة الارصاد أنه خلال النهار، ستتراوح درجة الحرارة بين 31 و36 درجة في جنوب البلاد و37 درجة في "لانجدوك" بـ"بروفانس"، كما ستتراوح الحرارة بين 22 و25 درجة على المانش وبين 25 و31 درجة في أماكن أخرى وعلى ساحل المحيط الأطلسي.