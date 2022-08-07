إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب دراجة نارية على رافد الطريق الدولي الساحلي، أمام بورصة الأسماك، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات، إشارة بحادث انقلاب دراجة نارية على طريق رافد الدولي، أمام البورصه طريق بلطيم كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كل من "صالح ا.ي" 15سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"السيد .م. ي" 15 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمدع.ز" 38 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، و"إبراهيم.ي.ع" 24سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجميع الحالات مستقرة وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.