إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة نقل محملة تنر بموتوسيكل على صحراوي الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع حى وسط الإسكندرية، حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالتنر، بموتوسيكل على الطريق الصحراوي، والذى أسفر عن ٤ مصابين.

وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، واستجابة للبلاغ الوارد، حيث تابع اليوم يحيى زكريا سكرتير عام الحي، حادث اصطدام سيارة نقل بموتوسيكل، بسبب وجود بقعة زيت بعد كوبرى أبو الخير اتجاه الإسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن أربعة مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى الأميرى، وتم إبلاغ الجهات المختصة، وكشفت المعاينة بحضور إدارة الأزمات في الحي، أن حادث التصادم وقع بين سيارة نقل رقم ب ن ا 9132 محملة ببراميل تنر، مع موتوسكل رقم س ا ر 8377 ،وأسفر عن 4 إصابات لسائق النقل والتباع وسائق الموتوسيكل وشخص معهم، وتم نقل المصابين إلي المستشفي الاميري ، التأكد من عدم وجود تسريب للتنر ،في تواجد مكثف لقوات الحماية المدنية ،وتم رفع السيارات وآثار الحادث وتسيير الطريق .