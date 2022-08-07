اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 04:26 ص
أكرم القصاص
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إسرائيل تحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص وتقيد التنقل وتغلق مؤسسات تجارية

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 ص
إسرائيل تحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص وتقيد التنقل وتغلق مؤسسات تجارية اسرائيل
وكالة

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أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات تحظر من خلالها تتجمع أكثر من 10 أشخاص في أماكن مفتوحة، وتقييد حركة الأفراد وإغلاق المؤسسات التجارية.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات سارية من السبت وحتى الأحد الساعة 18:00 مساء تقضي بوقف العملية الدراسية في مناطق غلاف غزة والنقب وبئر السبع.

وكما تمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص في مناطق مفتوحة وإغلاق المصالح التجارية وفر قيود على الأعمال في ما يخص تنقل الأفراد.

كما وجهت باستمرار توقف حركة القطارات لليوم الخامس على التوالي في مناطق عسقلان وبئر السبع.

 

 


اسرائيل

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