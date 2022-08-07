إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى المحلة بالغربية.. صور

الغربية ــ عادل ضرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمحلة حسن والعامرية والجابرية و دمرو حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرى كفر العبايدة والسجاعية وطنبارة والعامرية ومحلة حسن.

وأضاف رئيس المدينة بأن الإزالات تضمنت إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية للعامرية بقرى العامرية والسجاعية عبارة عن سملات خرسانية على مساحه 2 قيراط 4 سهم وكذلك سمل خرسانى بقرية كفر العبايدة على مساحه 12 سهم وبالوحده المحلية لدمرو ( إصلاح طنبارة ) تم إزالة سمل خرسانى فوق سطح الأرض على مساحه 1 قيراط و 4 أسهم وبنطاق الوحدة المحلية محلة حسن تم ردم قواعد بقرية عطاف على مساحة 6 قيراط و9 أسهم.

وتابع "الجروانى" أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة محمد المحمدى رئيس وحدة محلة حسن وإبراهيم حرحيرة رئيس وحدة العامرية ومسعد شعيرة رئيس وحدة الجابرية ووليد عبود رئيس وحدة دمرو.