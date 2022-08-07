إزالة 101 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 16959 مترا بمراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنع أى تعدى جديد نهائيا والإزالة الفورية فى المهد.

وشدد محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام تنفيذ حملات الإزالات للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

كما وجه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بالالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفى هذا السياق، شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 101 حالة تعدى بنطاق 12 مركزا بإجمالى مساحة بلغت 16959 مترا.