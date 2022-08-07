أول رئيس يسارى في تاريخ كولومبيا.. جوستافو بيترو يؤدى اليمين الدستورية

فاطمة شوقى

أدى الرئيس الكولومبي المنتخب جوستافو بيترو، اليمين الدستورية اليوم الأحد، ليصبح أول رئيس يسارى في تاريخ كولومبيا، وسوف تتولى فرانسيا ماركيز منصب نائب الرئيس، حسبما قالت صحيفة "النويبو تريبونا".

ووعد بترو في بوجوتا ببناء ديمقراطية جديدة "متعددة الألوان والأشكال"، أي أنها تعتمد على التعددية، وتتعاون فيها الحركات الاجتماعية، وأكد أن "هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من التنظيم الشعبي في جميع أنحاء كولومبيا".

وقال بيترو في بيان إن رئيس الجمهورية يدعوهم إلى تنظيم أنفسهم، وإن البلد لم يسبق لها الخضوع للديمقراطية، وبهذا المعنى.

و سيحضر الملك الإسبانى فيليبى السادس حفل تنصيب جوستافو بيترو، حيث سيرافقه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس.

والتقت النائبة الثانية لرئيس حكومة إسبانيا ووزيرة العمل ، يولاندا دياز ، ووزيرة الحقوق الاجتماعية وزعيمة بوديموس ، إيون بيلارا ، بترو قبل الانتخابات للحديث عن "رياح الأمل التي تهب في أمريكا اللاتينية.

وفاز جوستافو بيترو وائتلافه اليساري الميثاق التاريخي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 يونيو ، حيث فاز على رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز بفارق 700 ألف صوت.

ويبلغ بيترو من العمر 62 عامًا ، وهو خبير اقتصادي ، وفي برنامجه الانتخابي يقترح إصلاحًا زراعيًا ، والحد الأدنى للدخل ، وحل شرطة مكافحة الشغب ، من بين تغييرات أخرى.