أنهى حياتها وفر للمقابر.. مصرع سيدة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بمحافظة الدقهلية، بعدما قام بخنقها بسبب خلافات أسرية، وتم إلقاء القبض عليه أثناء اختباؤه بالمقابر.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمقتل سيدة على يد زوجها بقرية شاوة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع زينب إبراهيم عبدالحميد 29 سنة، واتهمت أسرتها زوجها ويدعى محمد م.ع ر. 38 سنة، بخنقها خلال مشاجرة بينهما حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج أثناء اختباؤه داخل مقابر القرية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثمان وتسليمه لذويه، وصرحت بالدفن.