أخبار مصر.. التعليم: حجب نتائج طلاب بالثانوية بسبب الغش وإظهارها بعد 10 أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتائج بعض الطلاب فى المدارس بنتيجة الثانوية العامة 2022 بسبب الغش الجماعى.
التعليم: حجب نتائج طلاب بالثانوية العامة بسبب الغش وإظهارها بعد 10 أيام
تنسيق الكليات 2022.. 160 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
غدا.. انطلاق تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 وتوقعات بمشاركة 4000 محل
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعتبارا من غدا الاثنين العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذي يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى للسلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن يشارك من 3500 الى 4000 محلا .
تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
توقعات حركة سوق الذهب عالميا ومحليًا هذا الأسبوع
توقع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار التذبذب في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع وذلك مع التغيرات المستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد تجاوز السعر مستوى 1800 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى 1776 دولار وإغلاق السوق عند هذا السعر، مشيرا إلى أن السعر في السوق المصري متأثر بقوة أيضا بحركة الدولار في البنوك.
أمطار رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
مدينة زويل تعلن الحد الأدنى لاختبار القبول: 70% للعلوم والهندسة و65% للحوسبة
الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
ادانت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، في المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبنائه في قطاع غزة، وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد عائلات بمن فيها النساء والأطفال.
الأمم المتحدة: 4 سفن محملة بمواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن مركز التنسيق المشترك لمبادرة القمح الأوكرانى أعطى الإذن بمغادرة 4 سفن أخرى، محملة بمواد غذائية من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود.
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