أخبار مصر.. التعليم: حجب نتائج طلاب بالثانوية بسبب الغش وإظهارها بعد 10 أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتائج بعض الطلاب فى المدارس بنتيجة الثانوية العامة 2022 بسبب الغش الجماعى.

التعليم: حجب نتائج طلاب بالثانوية العامة بسبب الغش وإظهارها بعد 10 أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتائج بعض الطلاب فى المدارس بنتيجة الثانوية العامة 2022 بسبب الغش الجماعى، كما تم تحويل حالات الغش جميعها إلى الشئون القانونية، وتم اتخاذ قرارات بشأنها، موضحة أن نتائجهم معطلة لحين انتهاء التحقيق وسوف تظهر خلال أسبوع أو 10 أيام من الآن. تنسيق الكليات 2022.. 160 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق ، صباح اليوم الأحد، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 160 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

غدا.. انطلاق تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 وتوقعات بمشاركة 4000 محل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعتبارا من غدا الاثنين العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذي يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى للسلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن يشارك من 3500 الى 4000 محلا . تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان أعلنت كلية الفنون التطبيقية، عن أجزاء اختبارات القدرات ، التي تتم تحت رعاية الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية. توقعات حركة سوق الذهب عالميا ومحليًا هذا الأسبوع توقع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار التذبذب في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع وذلك مع التغيرات المستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد تجاوز السعر مستوى 1800 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى 1776 دولار وإغلاق السوق عند هذا السعر، مشيرا إلى أن السعر في السوق المصري متأثر بقوة أيضا بحركة الدولار في البنوك. أمطار رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

مدينة زويل تعلن الحد الأدنى لاختبار القبول: 70%؜ للعلوم والهندسة و65% ؜للحوسبة

أعلنت مدينة زويل، عن الحد الأدنى الذي يؤهل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لخوض اختبار القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي ليكون 70%، والحد الأدنى لكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي 65%.

الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني