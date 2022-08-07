اليوم السابع
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آليات العمل بالأوكازيون الصيفى 2022 غدا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:11 م
آليات العمل بالأوكازيون الصيفى 2022 غدا.. اعرف التفاصيل الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الاثنين العمل بالأوكازيون الصيفى 2022 ويستمر لمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات.
 
وينشر "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الأوكازيون الصيفى 2022 وكيفية الاستفادة من عروض التخفيضات الخاصة به:
 
1-يجب أن تحصل المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2022 على موافقة مديرية التموين.
 
2-المحلات التجارية المشاركة لها الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع شرط أن يكون التخفيض حقيقيا والسلع المعروضة جيدة.
 
3-الجهات المشاركة فى الأوكازيون يجب أن تعلن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض.
 
4-تتولى وزارة التموين تشكيل مجموعات عمل للمرور بشكل مستمر على المحلات المشاركة للتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.
 
5-يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية من خلال جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.
 
 
 

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