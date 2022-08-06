اليوم السابع
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4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة.. والمخافظ: نموذج مشرف

السبت، 06 أغسطس 2022 02:24 م
4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة.. والمخافظ: نموذج مشرف طلاب الثانوية العامة
الإسكندرية جاكلين منير

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأوائل ال4 من أبناء محافظة الإسكندرية الذين جائوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، مشيدًا بتفوقهم الدراسى المذهل،  مؤكدًا أنهم بمثابة نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية ومثال يحتذي به. المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين". 
 
كما هنأ جميع طلاب الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح. 
 
ووجه المحافظ الشكر لأولياء أمور الطلاب لدعمهم ودورهم البناء فى تقلد أبناءهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذى سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.
 
وأعرب المحافظ عن سعادته لكون 4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة 2021/ 2022. حيث جاء ضمن أوائل الشعبة الأدبية: في المركز الثالث/ عائشة حسن طه حسن عبد الصادق بمجموع 383 بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، وفي المركز السادس/ أروى عبد المحسن محمد عبد السلام بمجموع 380 بمدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة. 
 
وجاء في المركز الأول في مكفوفو الجمهورية الطالبة/ ناريمان أحمد صالح فرج بمدرسة النور الثانوية للبنات بمحرم بك_ وسط الإسكندرية. وفي المركز الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM جاء الطالب/ أسامة محمد سعد فتحي محارم بمجموع 663.78 مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين ببرج العرب (متفوقين علوم).
 
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