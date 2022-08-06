306 آلاف سائق تجاوزوا السرعة المقررة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شن رجال المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (767362) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (306864 مخالفة تجاوز السرعات المقررة).

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (339 سيارة - 29 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8678) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (63) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (227) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (227) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مخالفة (16) منها، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3954) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (175) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1351) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1752) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3309) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3833) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (42) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (175) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (555) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (731) ملصقات مخالفة.