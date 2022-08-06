اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

306 آلاف سائق تجاوزوا السرعة المقررة خلال أسبوع

السبت، 06 أغسطس 2022 07:00 ص
306 آلاف سائق تجاوزوا السرعة المقررة خلال أسبوع الحالة المرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن رجال المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (767362) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (306864 مخالفة تجاوز السرعات المقررة).
 
وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (339 سيارة -  29 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8678) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (63) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (227) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (227) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مخالفة (16) منها، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3954) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (175) سائق منهم.
 
كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1351) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1752) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط  (3309) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3833) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (42) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (175) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (555) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (731) ملصقات مخالفة.
 

مخالفة السرعة

تجاوز السرعة

ضبط سائقين

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة