والدة الأولى بالشعب الأدبية: "كنت حاسة إن ربنا هيجبر بخاطرنا"

ولفت والدة الطالبة، إلى أن لديها 4 أبناء زينب هي الابنة الثالثة بينهم والجميع كان ينتظر هذه الفرحة

ولفتت الأم إلى أنها لم تشعر باي معاناة مع زينب في مرحلة الثانوية العامة نظرا لأنها كانت دوما تحافظ على اوقات مذاكرتها ولا تحتاج لأية توجيهات

وقالت الطالبة الأولى على الشعبة الأدبية انها علمت بنتيجتها من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم ولم تستوعب هذه الفرحة رغم أنها كانت تعلم أن الله سيكلل جهد هذه السنوات بالنجاح

وأشارت إلى أنها منذ طفولتها تشارك في العديد من المسابقات الثقافية داخل مصر وخارجها