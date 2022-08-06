والدة الأولى بالشعب الأدبية: "كنت حاسة إن ربنا هيجبر بخاطرنا"

|
ولفت والدة الطالبة، إلى أن لديها 4 أبناء زينب هي الابنة الثالثة بينهم والجميع كان ينتظر هذه الفرحة
ولفتت الأم إلى أنها لم تشعر باي معاناة مع زينب في مرحلة الثانوية العامة نظرا لأنها كانت دوما تحافظ على اوقات مذاكرتها ولا تحتاج لأية توجيهات
وقالت الطالبة الأولى على الشعبة الأدبية انها علمت بنتيجتها من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم ولم تستوعب هذه الفرحة رغم أنها كانت تعلم أن الله سيكلل جهد هذه السنوات بالنجاح
وأشارت إلى أنها منذ طفولتها تشارك في العديد من المسابقات الثقافية داخل مصر وخارجها
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة