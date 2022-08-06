مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة بطريق سيدي عبد الرحمن مطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهد طريق سيدي عبد الرحمن الجديد محافظة مطروح، حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطار يفيد بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، ووجود حالات وفاة وإصابة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة.

كانت مستشفى العلمين النموذجي، استقبلت عدد 29 مصابا وحالتي وفاة، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق سيدي عبد الرحمن الجديد في اتجاههم لمحافظة مطروح.

وتبين أن المتوفين هما: قائد السيارة النقل طارق عبد الحليم عبد المجيد خضر (٤٩ سنة - شبين الكوم منوفية)، ومينا مكرم فهمى وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري نقل الجثامين لثلاجة المستشفي .