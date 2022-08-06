محمد أشرف تاني الجمهورية علمي: سألتحق بكلية الطب

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة وزغاريد عمت منزل الطالب محمد أشرف كمال الثاني مكرر علي مستوي الجمهورية شعبة علمي علوم بمجموع 401 درجة.

وأكد محمد اشرف لـ "اليوم السابع"، انه كان متفوق في مراحل تعليمية، وحصل علي أول محافظة في الابتدائيه والإعدادية، أن في الثانوية العامة كان هدفة الحافظ علي التفوق، ويضيف أن حلم حياته تحقق بالالتحاق بكلية الطب.

وأضافت والدته، أن الله استجاب لدعاءها، مضيفا انها كانت علي يقين بانه سيكون من أوائل الجمهورية، بالرغم من تشككه والذي يؤكد لها أن التقييم هذا العام لا يعتمد علي تحصيل الدرجات النهائية لمجموع.