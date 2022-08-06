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محافظ قنا يهنئ الرابع مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

السبت، 06 أغسطس 2022 02:27 م
محافظ قنا يهنئ الرابع مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الرابع مكرر علي مستوى الجمهورية
قنا صابر سعيد

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هنأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الطالب كيرلس نسيم عازر خليل، والحاصل علي المركز الرابع مكرر بالشعبة العلمية علوم في شهادة الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية من مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية المشتركة بمدينة الالمونيوم بنجع حمادي.

وأجرى محافظ قنا، اتصالا هاتفيا لتهنئة أسرة الطالب، ونقل إليهم سعادته الغامرة بحصول أحد أبناء المحافظة علي مركز من المراكز الأولى ،مؤكدا فخره الشديد بجميع أبناء محافظة قنا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظة عاليا في جميع المجالات، معربا عن أمنياته باستمرار تفوقه الدراسي.

وأكد الداودي، أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء قنا من تفوق وتميز في كافة المجالات، لافتا إلى أنه سيتم تكريمه تقديرا لتفوقه وتميزه .

وقد حصل الطالب كيرلس نسيم عازر خليل من مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية بالالمونيوم علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية - الشعبة علمي علوم بمجموع 399 درجة.

 

 


نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

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