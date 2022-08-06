

رافق المحافظ، خلال الجولة، احمد خلف، رئيس مركز العدوه، ممثل جهاز التعمير، ممثل حياة كريمة بالمنيا، البرنامج الرئاسى، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من الجهات المعنية.



قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.



شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبد الخالق بمساحة 1424 متر وتخدم 8732 نسمة، ووحدة تنمية الاسرة والطفولة بالقرية وكذلك تفقد مجمع الخدمات بقرية بني عامر والمقام علي مساحة 900م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا، كما تم تفقد المجمع الزراعي بقرية بني عامر والمقام ع مساحة 530 م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا.



أكد المحافظ أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.



و التقي المحافظ بعدد من الاهالي واستمع الي طلباتهم ووجه بدراستها وحلها كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.



حوار بين محافظ المنيا وأحد المواطنين



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بالعدوه



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويلقتى الأهالى



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز العدوة



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز العدوه



محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز العدوه



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز العدوه



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بمركز العدوه