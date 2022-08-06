ضبط 43 طن أغذية حاول تجار حجبها عن الأسواق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 131 طن مواد غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 88 طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينها 65 قضية "خبز ناقص الوزن" و86 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قرابة 9 أطنان أقماح محلية.