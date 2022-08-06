اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 43 طن أغذية حاول تجار حجبها عن الأسواق

السبت، 06 أغسطس 2022 11:20 ص
ضبط 43 طن أغذية حاول تجار حجبها عن الأسواق مخزن سلع غذائية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من 131 طن مواد غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 88 طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينها 65 قضية "خبز ناقص الوزن" و86 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قرابة 9 أطنان أقماح محلية.

الأسواق

وزارة الداخلية

مواد غذائية

التموين

مخزن سلع غذائية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة