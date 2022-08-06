ضبط مزارع استولى على 39 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة من ضبط مزارع يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 3 مواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ 39 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بتقدم 3 أشخاص ببلاغات إلى المركز مفادها قيام مزارع بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للخارج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بتقدم نصر الدين م ع 38 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز، وأشرف م ح ع 35 سنة مزارع دائرة المركز، ومحمود ن ن ر 51 سنة مزارع ويقيم أسيوط بتضررهم من المدعو محمد ا م ع 51 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها " 39.000 " تسعة وثلاثون ألف جنيهاً مقابل تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.