ضبط عاطل بحوزته 6 طرب حشيش و100 جرام هيرويين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل يقيم بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج

وقد كشفت التحريات الأولية قيام هيثم . ع . ع . ع عاطل ويقيم بدائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الحشيش ماركة بسكوته وأنه يقوم بالإتصال ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بدائرة المركز وبحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش بإجمالى 600 جرام تقريبا و100 جرام من مخدر الهرويين ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواه دراجة بخارية

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه والدراجة البخارية للتنقل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.