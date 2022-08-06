ضبط المتهمين بالتلاعب في أجزاء سيارة قبل ترخيصها بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط 3 أشخاص، لمحاولتهم إنهاء إجراءات ترخيص سيارة نقل متلاعب فى أجزائها الجوهرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها فقد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصان بمحاولة إنهاء إجراءات فحص وترخيص سيارة نقل خاصة بهما متلاعب بأجزائها الجوهرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (3 أشخاص).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة نقل "محل الفحص"، وبمواجهة المتهمين (الأول والثانى) إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقر المتهم الثانى بأن السيارة المضبوطة بحوزتهم ملكه ونظراً لمروره بضائقة مادية قام بإزالة رقم الشاسية الخاص بالسيارة وبيعه دون السيارة، وأن الشاسية المثبت على السيارة خاص بسيارة نقل ملك المتهم الأول، وإقتصار دور المتهم الثالث كوسيط فيما بينهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.